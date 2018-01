In lac, in mare, in noroi, in catacombe, printre ruine, in flacari, cu vopsea sau funingine. Sunt o mie de feluri in care iti poti distruge rochia de mireasa. Iar dovezile nebuniei de dupa nunta vor ramane pentru nepoti in albumul cu poze. "Trash...

Protv, 30 Octombrie 2013