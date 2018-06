Proiectul Măgurele Science Park ce va fi dezvoltat în jurul celebrului laser de la Măgurele a primit astăzi undă verde în cadrul evenimentului „We are inventing the future! Our bet on science”.

„Vizăm dezvoltarea antreprenoriatului, sprijinirea start up-urilor, astfel încât România să treacă la un nou model de dezvoltare: economia inovativă. Vom crea un ecosistem atractiv, bazat pe cunoaştere, un parc ştiinţific care va aduce beneficii importante nu numai Regiunii Bucureşti-Ilfov, ci întregii ţări", spune Marian Petrache, preşedinte...