Cei de la FCSB, vicecampioana Ligii 1 Betano, au dezvăluit noul echipament folosit în meciurile din deplasare, iar derby-ul cu Dinamo va reprezenta prima ocazie pentru ca fanii trupei roş-albastre să-şi vadă idolii în haine noi.

"Asteptarea a luat sfarsit! Acesta este noul echipament pentru meciurile din deplasare ale FCSB in urmatorii doi ani.

Asa cum v-am obisnuit, FCSB si FF Group, distribuitorul Nike in Romania, prezinta anual un nou echipament: daca in vara lui 2017 a fost prezentat noul echipament principal pentru meciurile de pe teren propriu, in acest an a venit momentul sa va aratam... citeste mai mult