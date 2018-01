Cum arata masina fara volan si fara pedale!

La salonul mondial Consumer Electronics Show (CES), care si-a inchis duminica portile la Las Vegas, General Motors a creat senzatie dezvaluind autoturismul autonom al viitorului, care nu are nici volan si nici pedale. Masina construita cu ajutorul expertilor de la Cruise Automation, intreprindere achizionata in 2016.



"Peste 20 de ani, evenimentul de astazi va fi prezentant drept un moment de cotitura in ceea ce va deveni comercializarea de vehicule fara nici un control manual", a comentat Kyle Vogt, directorul general al Cruise Automation.

Ceea ce surprinde este simetria perfecta din interiorul automobillului. Cele doua scaune din... citeste mai mult