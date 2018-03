Entuziasmul generat de ultimele inovații din industria IT va continua în 2018 și, pe fondul unor așteptări tot mai mari, se va pune mai mult accent pe valoarea comercială, securitate și transparență, arată o analiză a companiei românești EXE Software. Conform cercetărilor interne, creșterea globală a industriei IT se va situa în jurul cifrei de 5-7%.

Tehnologiile populare, în acest an, sunt Internet of Things și Cloud Computing, iar trendul de a migra aplicații în Cloud duce la o creștere a cererii de dezvoltatori specializați... citeste mai mult

