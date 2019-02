Maria, o tânără de 33 de ani din Copenhaga, a născut tripleți pe 12 septembrie 2018.

„Săptămână de săptămână cu acești tripleți ❤️ Ce călătorie! De la șocul uriaș când am aflat că sunt trei, la reacțiile oamenilor, la numeroasele ecografii și verificări și toate pregătirile și planificările pentru acest eveniment care ne va schimba viața. Nimic obișnnuit în asta. Sunt bucuroasă că am făcut aceste poze, pentru că acest colaj arată creșterea masivă. Este bizar că am ajuns să am o asemenea burtă și este și mai ciudat că poate să stea așa fără să cadă!", scria Maria pe contul ei de... citeste mai mult

acum 32 min. in Actualitate, Vizualizari: 15 , Sursa: Antena 3 in