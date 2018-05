Cum arata cea de-a doua rochie purtata de Meghan Markle / FOTO Dupa ce a impresionat cu o rochie de mireasa extrem de simpla, cu maneci lungi, creatie Givenchy, pentru nunta sa de sambata cu printul Harry, pentru petrecerea de seara Meghan Markle a optat pentru o tinuta la fel de spectaculoasa. Astfel, ea a renuntat la rochia de mireasa de o eleganta extrema, in favoarea uneia sexy, pe gat, cu spatele gol si fara maneci, care ii pune in evidenta silueta supla. Mai multe despre stella McCartney, rochie, Meghan Markle Facebook The Royal Family Social citeste mai mult

azi, 00:46 in Social, Vizualizari: 25 , Sursa: 9am in