Situată într-un complex rezidenţial din cartierul Băneasa, locuinţa omului de afaceri Ion Țiriac este impresionantă.

Are un teren de 800 de metri pătraţi. Doar patul în care doarme Ţiriac are 16 metri pătraţi şi este tapiţat în totalitate cu piele de elefant.

În plus, una din băile sale este mai mare ca un apartament de două camere dintr-un cartier muncitoresc din Bucureşti

Ion Ţiriac are o avere estimată la 1,7-1,8 miliarde de euro, în creştere cu 7,6% faţă de anul anterior.

