Punctul forte: cheltuielile statului cu investiţiile au crescut puternic, până la 3,7 mld. lei în primele două luni l Punctul slab: aceste cheltuieli „de investiţii” reprezintă mai cu seamă achiziţii de armament.

Veniturile bugetului general consolidat au crescut în primele două luni din an cu 21,3%, dar cheltuielile au evoluat într-un ritm nemaiîntâlnit pentru un început de an - un plus de 38%, fapt ce a trecut bugetul pe deficit.

Veniturile bugetului general con­solidat au crescut în primele două luni din an cu 7,4 mld. lei, dar cheltuie­lile au avansat cu 13,3 mld. lei, deficitul ajun­gând, după primele două