Preşedintele senatului, Călin Popescu Tăriceanu a primit drept moştenire două apartamente de la mama sa, iar şeful PSD, Liviu Dragnea, are mai mulţi bani în conturi. Despre preşedintele Klaus Iohannis se ştie deja că a încasat mai mulţi bani din chirii.

Călin Popescu Tăriceanu, preşedintele Senatului - are două terenuri intravilane, patru apartamente, o casă de vacanţă, două apartamente moştenite de la mama sa, șapte autoturisme, din care patru de colecţie, dar și bijuterii în valoare de 60.000 de euro.

Liviu Dragnea, preşedinte Camera Deputaţilor - are un teren intravilan Turnu Măgurele, un apartament Turnu Măgurele, un spaţiu... citeste mai mult

