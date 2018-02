Durere de genunchi

Fie că suferi de gonartroză, fie că te-ai accidentat și te dor genunchi din această cauza, este recomandat să eviți antingerea genunchilor între ei dacă aceștia îți provoacă dureri. Poți face asta punându-ți o pernuță între picioare, ori un prosop rulat.

Dacă ai probleme de natură digestiva, este indicat să dormi pe partea stânga, cu picioarele îndoite, că și cum ai stă ghemuit.

Durere de spate

Dacă durerile de spate nu te lasă să te odihnești, ar trebui să te asiguri că spatele tău stă într-o poziție perfectă. Astfel, pune-ți o pernă sub cap, una sub genunchi, iar sub regiunea lombara așază-ți... citeste mai mult

