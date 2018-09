Americanii de la J.C. Flowers care au preluat Piraues Bank se pregătesc să schimbe denumirea băncii, iar un prim pas făcut în acest sens a fost o solicitare la OSIM de înregistrare a şapte posibile variante de nume: J.C. Bank, A Bank, First American Bank, Bank of Today, New Day Bank, First American Bank, Bank of US.

Contactat de ZF Nicolae Dănilă, preşedintele Consiliului de Administraţie, a spus că este un proces care se desfăşoară normal, iar în următoarea perioadă conducerea băncii se va întâlni într-o şedinţă pentru stabilirea noului nume.

Fondul american de private equity J.C. Flowers, unul dintre jucătorii importanţi de pe Wall Street, a cumpărată... citeste mai mult