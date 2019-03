Skoda continuă și în acest an programul inedit început în anul 2014 prin care invită studenții să-și exerseze talentul la design prin dezvoltarea unui concept derivat dintr-un model de serie al producătorului de la Mlada Boleslav. În acest an, studenții au primit misiunea de a realiza o versiune pick-up pentru SUV-ul Kodiaq, iar prima schiță a fost publicată în această săptămână de constructorul ceh.

În total, 35 de studenți sunt ghidați de designerii și tehnicienii Skoda din cadrul departamentului de pentru a realiza designul unui Kodiaq pick-up. Programul are rolul de a ajuta studenții să se pregătească pentru meseria de designer după finalizarea... citeste mai mult

