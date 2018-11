Suedezul Zlatan Ibrahimovic a vorbit despre experienţa lui în campionatul din Anglia, la clubul Manchester United. Atacantul de 37 de ani, acum la echipa din MLS, LA Galaxy, a evoluat un an jumătate pentru formaţia pregătită de Jose Mourinho şi a marcat 26 de goluri în 48 de meciuri.

Tot în tricoul lui United a câştigat şi o Cupă a Ligii Angliei şi trofeul Europa League.

"Fotbalul englez a avut norocul că nu m-am dus să joc acolo 10 ani mai devreme, pentru că dacă am ajuns la 35 de ani şi am reuşit atâtea,... citeste mai mult