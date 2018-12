38,6 miliarde euro pe an - adică de NOUĂ ori bugetul alocat Educaţiei, de două ori bugetul pentru pensii, ori de mai bine de cinci ori sumele pe care românii le plătesc anual drept contribuţii pentru sănătate - o sumă enormă, care dispare anual din bugetul ţării. Pentru că, suma aceasta imensă reprezintă exact impactul corupţiei din România asupra nivelului de trai al cetăţenilor. Adică miliarde de euro pierdute an de an din cauza corupţiei, prin şpăgi, furturi, spălare de bani, trafic de influenţă. Bani furaţi la propriu din buzunarul fiecăruia dintre noi - aproape 2.000 euro pe an, pe cap de locuitor - de penalii, şpăgarii, îmbuibaţii cu gulere albe care... citeste mai mult