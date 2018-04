Cum "alungam" energiile negative din locuinta

Se intampla, si nu o data, sa simtim disconfort în propria locuinta, suntem stresati, ne luam la cearta din nimic, practic, ne simţim mereu obosiţi chiar dacă am dormit suficient, apar mici probleme de sănătate care în timp se acutizează, iar de cele mai multe ori conştientizăm că nu aşa suntem noi cu adevărat.



Ce trebuie sa facem pentru a readuce normalul in casa noastra. Sunt trei indicatori Feng Shui care vor aduce echilibrul.

Mediul înconjurător și locatarii

Mediul din jurul locuinței are un rol deosebit de important în influențarea destinului nostru. Fiecare formă naturală sau artificială generează anumite... citeste mai mult

Sursa: Jurnalul National