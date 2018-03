În mass-media se vehiculează că Produsul Intern Brut nu reprezintă un indicator fidel al creşterii economice, iar pentru asta ar fi de vină comerţul online, mai precis anumite mărfuri ce apar cu preţ zero.

Este vorba de produse vândute “la pachet”, iar bunurile cu preţ zero din interiorul acestuia fac obiectul unor strategii de marketing. Respectivele tehnici de vânzare urmăresc mărirea volumelor de tranzacţionare, pe fondul reducerii preţurilor.

Ca să rezum, mărfurile la care se face referire nu se vând, de fapt, cu preţ zero, ci se poate spune doar că producătorul nu obţine cât şi-a propus pe ele.

Iar încercarea de a... citeste mai mult