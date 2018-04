Sambata, 21 Aprilie, 22:56

Nicolae Dică a vorbit după remiza din deplasare cu Viitorul, scor 2-2. Tehnicianul roș-albaștrilor se bucură că echipa sa a reușit să revină după o primă repriză foarte slabă.

"Prima repriză a fost cea mai proastă de când am venit eu la Steaua. Am fost surprinși de agresivitatea de la Viitorul. Am avut probleme pe faza defensivă. A fost o primă repriză dezamăgitoare.

A doua repriză a fost totbal diferită, am avut 3-4 ocazii după 2-2, dar nu am reușit să le mai fructificăm. Lupta la titlu e deschisă, așteptăm meciul CFR-ului, să vedem ce vor face.

E foarte greu, luptăm contra a 5 echipe care își dau viața când joacă împotriva noastră.