„Am văzut cu familia evenimentul. Am fost surprins pe finalul discursului, când mi s-a pomenit numele. Nici prin cap nu-mi trecea că va spune asta! Sunt foarte mândru şi foarte fericit că mi se pomeneşte numele la un asemenea nivel. Sunt foarte emoţionat! Mi s-a părut un moment unic şi de aceea m-am uitat la acest eveniment, chiar dacă nu mă mai interesează politica.

Nu, nu am fost invitat la acest eveniment. Dacă aş fi fost acolo, emoţiile ar fi fost foarte mari! Mă bucur că şi după 33 de ani performanţa Stelei este apreciată. Sper că se vor găsi resurse pentru a ajuta sportul românesc, pentru că am decăzut”, a declarat Helmuth Duckadam la TV Digi Sport.

Preşedintele Consiliului... citeste mai mult

azi, 10:46 in Politica, Vizualizari: 15 , Sursa: Adevarul in