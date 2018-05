Cum a modificat Guvernul Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice Guvernul a adoptat, in sedinta de astazi, o ordonanta de urgenta care modifica si completeaza Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

Pentru clarificarea unor prevederi din Legea salarizarii, documentul adoptat astazi stabileste: - introducerea unor corectii pentru acele categorii de personal ale caror drepturi salariale nete aferente lunii martie sunt mai mici decat cele platite in februarie 2018, corectii care vor acoperi diferenta si care vor fi actualizate in functie de evolutia drepturilor salariale individuale