Joi, 29 Martie, 09:27

Sunt 9 ani de când Gică Hagi a înființat proiectul " Viitorul", iar anul trecut echipa sa a reușit să câștige titlul în Liga 1, într-o luptă, umăr la umăr cu FCSB.

"Regele" a explicat când a luat decizia de a deschide o academie de fotbal și pe cine a avut drept model.

"Când am deschis academia, în urmă cu opt ani, la prima conferinţă de presă, am fost întrebat dacă fac această academie pentru a-l descoperi pe noul Hagi. Iar eu am spus atunci că acesta nu este obiectivul meu.... citeste mai mult

