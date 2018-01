"Am prezentat programul de guvernare, am susţinut că vom continua programul de guvernare, am răspuns întrebărilor numeroase din diferite domenii de activitate", a declarat Viorica Dăncilă.

Întrebat despre posibilitatea ca UDMR să intre la guvernare, premierul desemnat a spus: "Nu nu am auzit această solicitare din partea UDMR. Dacă n-a fost o solicitare, nu cred că este un răspuns. Nu s-a discutat aşa ceva. Cred că UDMR a vrut să vadă care este abordarea mea, cum vom lucra în viitor".

În ceea ce priveşte o discuţie despre drepturile minorităţilor, Dăncilă a spus: "Nu am discutat...

azi, 14:49 in Politica, Vizualizari: 39 , Sursa: Mediafax in