Unui hoţ american i s-a oferit şansa de a scăpa de puşcărie chiar de către proprietarul magazinului unde a fost prins la furat.

Proprietarul tutungeriei a spus în clipul pe care l-a postat pe contul său de Facebook că Tyler Stanley a furat din magazinul său.

Bărbatul i-a oferit şansa de a scăpa de închisoare dacă mărturiseşte că a furat, într-un clip live pe Facebook.

„Numele meu este Tyler Stanley şi am făcut greşeala vieţii mele. Aş fi putut să am un job minunat”, a spus suspectul, în direct, pe Facebook.

