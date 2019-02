Revenită în ţară pentru o scurtă vacanţă, Simona Halep a fost întâmpinată cu aplauze de trecători care s-au nimerit să fie prin preajmă. Fostul număr 1 mondial a vorbit pentru Digisport despre rezultatele obţinute la turneele de la Doha, unde a jucat finala, şi Dubai, unde a ajuns până în sfertuirle de finală..

"Turnee bune, consider că am jucat un tenis bun. Fizic am fost destul de rezistentă, per total a fost o experienţă bună. A fost oboseală, din cauza meciurilor din Fed Cup, pentru că acolo m-am consumat foarte tare. Dar a meritat", a spus Simona pentru... citeste mai mult

azi, 16:09 in Sport, Vizualizari: 19 , Sursa: Adevarul in