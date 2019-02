Mereu surprinzătoare, Corina Chiriac a făcut să vibreze Sala Palatului de aplauze, în weekend, iar asta chiar înainte să înceapă să cânte. Artista a pășit pe scenă cu o fițuică în mână și s-a scuzat în fața publicului că nu știe textul unei melodii.

"Tocmai am scris-o, este o melodie nouă. Dar am modificat textul iar. A 14-a oară. Trebuie să mă familiarizez cu ce am scris adineauri', a recunoscut artista de 69 de ani, scrie Libertatea.

