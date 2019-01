Salvatorul povesteşte pe pagina de Facebook a organizaţiei cum a reuşit să intervină primul după ce a auzit că tânărul a căzut pe şine. „Ora 15.25…tocmai ce ajunsesem in Bucuresti si ma băgasem la somn, cu gândul la garda de diseara. Fix cand sa închid wi-fi-ul,primesc caz: Am zburat imediat la masina sa-mi iau trusa si sa fug către metrou. Am ajuns primul,toată lumea pe lângă metrou, victima, un băiat de 17 ani, fix între cele 2 sine de tren, orientat ca intr-un PLS, pe sensul spre Unirii. Am dat ferm pe toată lumea la o parte, mi-am scos lanterna, m-am pus pe burta si... citeste mai mult

acum 35 min. in Eveniment, Vizualizari: 27 , Sursa: Adevarul in