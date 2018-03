Cum a fost la TeCOMM Bucuresti 2018. Invata de la specialisti cum sa ai succes in eCommerce! TeCOMM eCommerce Conference&Expo, una dintre cele mai mari conferinte din industria eCommerce din Romania, avut loc la Bucuresti in perioada 7-8 martie. Evenimentul complex, aflat la a 4-a editie in Capitala si la 11-a in total, este dedicat proprietarilor de magazine online si profesionistilor in eCommerce. Tematica din acest an a fost "Haute Couture your eCommerce Business", care a sunat ca un imbold pentru toti cei... citeste mai mult