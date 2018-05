Mircea Badea a postat pe contul său de Instagram un clip video din timpul unui antrenament de la sală.

Realizatorul emisiunii ”În Gura Presei” își antrenează abdomenul la un aparat special.

"Nu mai era nicio greutate că mai puneam", a fost comentariul lui Mircea Badea.

Efortul său i-a uluit pe internauți: Te antrenezi pentru emisiune? Oricum rămâi cel mai tare!!!", a scris cineva.

"Bombardier! Forță nucleară!", a fost comentariul altui internaut.

A post shared by @mirceabadeareal on May 6, 2018 at 6:10am PDT

citeste mai mult