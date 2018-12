Palatul Buckingham, din Londra, a fost decorat de Crăciun. În fiecare an, trei brazi sunt instalaţi în Marble Hall din palat, iar decoraţiunile de anul acesta pot fi admirate într-un video postat de Casa Regală pe Twitter. Astfel, cei trei brazi au fost împodobiţi cu ornamente elegante în formă de coroană şi de caleaşcă, dar şi mai multe fundiţe din catifea roşie. Şi scările au fost, la rândul lor, decorate cu crengi de brad şi globuri multicolore. „Brazii de Crăciun au sosit la Palatul Buckingham! Iată cum se transformă Marble Hall pentru sezonul festiv“, a fost mesajul care a însoţit filmuleţul. The Christmas Trees have... citeste mai mult

