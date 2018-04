Premierul Viorica Dăncilă a declarat, vineri, că a refuzat să dea curs invitaţiei preşedintelui Klaus Iohannis la Cotroceni deoarece declaraţiile acestuia dădeau impresia că era chemată "ca la şcoală", ca un elev care nu şi-a făcut lecţia şi trebuie certat transmite Agerpres.ro.

