In cursul anului 2017, Executivul a aprobat unele masuri economice anuntate in campania electorala de liderii social-democrati.

Astfel, a fost redus impozitul pe venit de la 16% la 10% pentru salarii, activitati independente, dobanzi, chirii, arenda si investitii. Varful de lance al opozitiei fata de modificarea Codului Fiscal prin care impozitul pe venitul salarial ar urma sa scada de la 16% la 10% nu este reprezentat de partidele de opozitie, ci de administratia locala, in frunte cu primarii, care provin din sanul partidului de guvernamant.

Explicatia este simpla: administratia locala va fi cea mai afectata de... citeste mai mult

