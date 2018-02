Conform comunicatului ITF, Bordul Director, în unanimitate, a decis să creeze, începând de anul viitor, World Cup of Tennis Finals. Aceasta va înlocui Grupa Mondială a Cupei Davis, va încheia sezonul de tenis masculin şi se va disputa pe durata unei săptămâni, în noiembrie, atunci când avea loc, tradiţional, finala Cupei Davis. La finalul World Cup of Tennis Finals se va desemna noua câştigătoare a ”Salatierei de Argint”. La această competiţie vor participa 18 echipe, cele 16 care fac parte din Grupa Mondială, plus încă... citeste mai mult

