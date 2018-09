Alina Piciorea

Funcţie: global markets sales CEE şi SEE Nomura Internaţional

Oraş de reşedinţă: Londra,

Marea Britanie

De ce anume vă e cel mai dor din România?

În afara familiei şi pisoilor, cel mai mult mi-e dor de proximitatea de simplitate şi autenticitate a anumitor locuri şi oameni. Şi parcă şi timpul curgea mai lin în România. În Londra e o abundenţă de informaţii care se desfăşoară cu o rapiditate incredibilă şi totul este mult mai complex. Există un serviciu sau produs pentru aproape orice, iar Do It Yourself (DIY) este denumit hobby. Pe... citeste mai mult