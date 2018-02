Aceasta este problema de bază a oricărui guvern, să adopte cât mai energic măsuri care să îmbunătăţească nivelul de trai sau care să facă viaţa în ţara asta mai uşoară.

Acum, la schimbarea guvernului, mă întreb cum ar putea să-i fie mai bine cetăţeanului nostru?

A trecut un an fără ca guvernul să ne explice coerent şi credibil care este fundamentul creşterii veniturilor bugetarilor şi a pensionarilor, fără a transforma politica economică în alchimism pur. Dacă anticipatele creşteri de impozite şi inflaţia vor destabiliza tara, creşterea economică bazată pe consum va fi moştenirea toxică a ultimului an de guvernare PSD. Creşterea concomitentă a veniturilor bugetarilor şi costului... citeste mai mult

