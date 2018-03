Culturã politicã si o faptã bunã!

Cand am lansat initiativa legislativã ‘Constitutia – Busola Democratiei’, am avut in minte constant componenta de stimulare a dorintei de invãtare despre conceptele folosite in politicã. Am realizat de la inceput cã initiativa trebuie sustinutã si prin actiuni concrete din partea mea, prin care sper sã ofer un exemplu si altor cetãteni cu simt civic ce vor sã se implice si sã modeleze modul in care va arãta societatea pe viitor. Atunci cand eram in scoala generalã sau in liceu, mi-as fi dorit sã am pe cineva care sã imi... citeste mai mult