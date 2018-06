Cultivatorii de roșii pot primi subvenții de la stat

Angajatii din Romania pot primi pana la 150 de lei de persoana sub forma de tichete cadou, pentru sarbatorile de Craciun. Potrivit noului Cod Fiscal, care a intrat in vigoare la inceputul acestui an, tichetele cadou sub aceasta valoare nu mai sunt...

Buna ziua Iasi, 22 Noiembrie 2016