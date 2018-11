„Culorile toamnei” la Galeria ”Euro Foto Art”

- Absolvenţii seriei C/ 2018 a cursului de tehnică și artă fotografică super-intensiv, organizat de Asociația Internaţională „Euro Foto Art” sub îndrumare artistului fotograf Ștefan Tóth AFIAP, președintele acesteia, îşi vor expune lucrările luni, 26 noiembrie, la ora 18:00 în Galeria ”Euro Foto Art” din Piața 1 Decembrie nr. 12.

Cele 75 de fotografii examen incluse în expoziţia „Culorile toamnei” au fost realizate de absolvenții Fórián Andrea, Sallay Árpád-Zoltán, Tóth Henrietta și Varga Erzsébet. Fórián Andrea va expune în plus și un ciclu de 25 de fotografii în care a fost surprins reputatul artist de violă Thurzó Sándor József.

