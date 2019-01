In prag de Anul Nou, o mama din Iasi a cazut secerata de o lovitura de cutit • In penultima zi din an, un adolescent a sunat la 112 si a cerut ajutorul dupa ce si-a gasit mama cu gatul taiat • Femeia a fost transportata imediat la spital, iar cel care...

Vremea Noua, 3 Ianuarie 2019