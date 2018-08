Culmea prostiei

Am trait s-aud si p-asta: un prost - destept dupa el - cere conationalilor sai sa-si scoata certificat de prostie,daca merg la mitingul de protest al diasporei de maine.Conationali care muncesc din greu la straini,ca sa aduca acasa peste trei miliarde de euro pe an.Bani din care se infrupta si “desteapta”de Grapini.

Intrucat eu as vrea sa particip la protest,in locul fiului meu,autoexilat in Canada,tot din cauza hotilor si prostilor ce ne conduc,solicit sa mi se acorde certificatul de prostie cu numarul unu.Cu conditia ca madam Grapinii ( cu doi de i,ca este mai multi ca ea)sa solicite si sa obtina,pe bune,certificatele... citeste mai mult

azi, 17:59 in Politica, Vizualizari: 32 , Sursa: Amosnews in