În 1831, studenţii de la universitatea Yale, inclusiv tatăl fostului preşedinte american William Howard Taft, au înfiinţat una dintre cele mai faimoase societăţi secrete din America: Skull and Bones, conform Business Insider.

De atunci, grupul a ajuns să stârnească publicului atât fascinaţie, cât şi repulsie faţă de elită. În fiecare an 15 tineri sunt aleşi să fie membri ai socităţii secrete, pe viaţă.

Sediul societăţii secrete se află într-o clădire fără geamuri de pe Strada High, nr. 64, din New Haven, Connecticut, şi este denumită în cercul lor restrâns: „Mormântul ”. Acoperişul clădirii are o pistă de aterizare pentru... citeste mai mult