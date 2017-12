Ancheta procurorilor DIICOT in cazul medicului clujean Mihai Lucan dezvaluie dedesubturile transplantului de rinichi practicat la ICUTR Cluj-Napoca si mecanismul prin care institutia a fost capusata si adusa in pragul falimentului, dar aduce si acuzatii de mita si chiar trafic de organe.

Pe langa premierele medicale inregistrate la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal (ICUTR) Cluj-Napoca, infiintat in anul 2000 de medicul Mihai Lucan, activitatea desfasurata a cuprins si o serie de ilegalitati care au iesit la iveala