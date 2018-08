Culio este unul dintre liderii CFR-ului, echipa campioană a Ligii 1 Betano. Mijlocaşul clujenilor a vorbit despre meciul cu Chiajna, 2-1, unde elevii lui Conceicao au bifat prima victorie în campionat, dar a explicat şi ce s-a întâmplat în partida de zilele trecute, cu Malmo. Jucătorul de 34 de ani a fost eliminat, iar ardelenii au ratat visul de a juca în Champions League.

"A fost foarte important că am câştigat. În România se face mult caz după fiecare meci, dar e greu când eşti la început de campionat. Până acum am pierdut doar cu Malmo, dar am luat Supercupa şi am învins în partida de... citeste mai mult