Inițial, am vrut să pun alt titlu: „Cine se teme de cultura română?”. După care am realizat că era un titlu fără sens. Cultura nu mai inspiră nici măcar frică, așa cum se întâmpla odată, pentru simplul motiv că ea a fost băgată sub preș, precum gunoiul pe care nu trebuie să-l vadă alții. Și nu ne-au dosit-o nici neamurile pe care obișnuim să dăm vina, nici sorosiștii, nici eliewieselii, ci noi înșine. Noi, neamul acesta românesc, atât de bine „instruit” de leprele politice, de cele mediatice și de alte lepre. Prin lipsa noastră de reacție, prin lipsa prezenței noastre acolo unde se întâmplă lucruri frumoase, înălțătoare și aducătoare de bucurii... citeste mai mult

