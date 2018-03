Marea Britanie va ieşi din UE, după ce 51.9 la sută dintre cetăţenii britanici au votat pentru ieşirea ţării din Blocul Comunitar, potrivit rezultatelor finale. What happens next? London Stock Market, Bursa de la Londra se va deschide la ora 08:00...

Ziarul Financiar, 24 Iunie 2016