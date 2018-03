Cui a acordat Global Finance titlul de Cea mai buna banca in Romania Prestigioasa revista Global Finance a desemnat Raiffeisen Bank drept "Cea mai buna banca in Romania", in cadrul competitiei pe care o organizeaza anual.

Competitia se organizeaza anual sub titlul "Cele mai bune banci din lume".

Raiffeisen Bank International (RBI) a fost, de asemenea, desemnata "Cea mai buna banca din Europa Centrala si de Est".



Grupul Raiffeisen a mai castigat titlul de "Cea mai buna...