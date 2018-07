CUCULIA – roman de Neculai Timofticiuc

În anul 2012, la Editura PIM Iasi, apãrea romanul CUCULIA, al profesorului de matematicã Neculai Timofticiuc, care ‘a lucrat toatã viata in tinutul impãdurit Oprisita – Poienesti, judetul Vaslui, contribuind din plin la ridicarea nivelului stiintific al tineretului de pe frumoasele meleaguri vasluiene’ (prof. univ. dr. Gheorghe Grigoras, Universitatea ‘Alexandru Ioan Cuza’, Iasi). În acest al 70-lea an al autorului (nãscut la 20.10.1948 in orasul Vaslui), romanul CUCULIA a ajuns si la mine. Romanul se intinde pe 280 de pagini, iar la pagina a doua gãsim urmãtoarea precizare a autorului: ‘Se recomandã a nu fi citit acest roman de persoane foarte... citeste mai mult