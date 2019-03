Cu un ordin clar de restrictie pe numele sau, un brailean l-a incalcat din prea mult dor fata de sotie

La data de 09.03.2019, ora 21:10, o femeie, in varsta de 42 de ani, din Braila, a sesizat faptul ca sotul ei, in varsta de 63 de ani, a incalcat ordinul de protectie emis, la data de 11.10.2018, pe o perioada de 6 luni fata de el, si intrat in domiciliul comun.

Cele sesizat s-au confirmat, in sensul ca barbatul a fost depistat de politisti in incinta imobilului, desi impotriva sa a fost emis un ordin de protectie privind interzicerea contactului si apropierea la 200 de metri fata de sotie, pe un termen de 6 luni.

La ora 21:43, politistii au fost sesizati de catre femeie cu privire la

