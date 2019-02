Cu un ITP fals un cetatean moldovean a pus in pericol siguranta in trafic

Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Galati au depistat un barbat care a prezentat la controlul de frontiera un document fals pentru mijlocul de transport pe care il conducea.

La sfarsitul saptamanii trecute s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor necesare trecerii frontierei, cetateanul din R. Moldova, C.S., in varsta de 19 de ani, care conducea un autoturism marca Audi, inmatriculat in Bulgaria.

La controlul de frontiera, existand suspiciuni cu privire la autenticitatea documentului care atesta efectuarea inspectiei tehnice periodice, prezentat la control pentru autoturismul in cauza, politistii de... citeste mai mult