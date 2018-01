Tânăra locuia cu părinții săi și prietenul său, pe nume Rhodey. Toți afirmă că Amber consuma mâncare în cantități nechibzuite. Cu toate acestea, Rhodey spune că femeile ”plinuțe” sunt genul lui.

ViralCu un an în urmă medicul refuzase s-o opereze pe fată. Revăzând-o mai apoi, nu i-a venit să creadă!

La vârsta de doar 24 de ani, tânăra din SUA, Amber Rachdi, a înțeles că trebuie neapărat să facă ceva cu greutatea sa. Ea nu adăugase pur și simplu câteva kilograme în plus pe perioada iernii, ci suferea de obezitatea morbidă, cântărind la acel moment 300 kg!

