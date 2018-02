Stelian Burcea, jucătorul de linia a treia a naţionalei de rugby a României, cel care poartă banderola de căpitan atunci când titularul Mihai Macovei lipseşte, spune că partida de duminică, împotriva Spaniei, din REIC 2018, este decisivă în privinţa calificării ''Stejarilor'' la CM 2019 din Japonia.

''Am avut două zile foarte bune de recuperare, am făcut şi mişcare în sală. Am început săptămâna foarte bine, ne pregătim intens, suntem foarte concentraţi pe acest meci. La antrenamente ne simţim foarte bine, am avut un antrenament foarte reuşit de grămezi, cu siguranţă vom duce aceste grămezi în meciul de duminică. Meciul este cu o miză aparte, jucăm calificarea la... citeste mai mult

